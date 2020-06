Einbrecher stahlen Bettbezüge, die für ganzes Hotel ausreichen

Krems – Mehrere – teils kuriose Fälle – mussten Polizisten am vergangenen Wochenende in Krems bearbeiten:

Bettwäsche, die für ein ganzes Hotel reichte, stahlen Einbrecher am vergangenen Wochenende aus einem Fachgeschäft im Kremser Gewerbegebiet. Sie brachen einen Hintereingang auf und nahmen insgesamt ungefähr 160 Sets mit jeweils Polster- und Tuchentbezug aus Satin mit, die sie in firmeneigene, knallgelbe Taschen packten. Gesamtwert der Beute: Rund 7500 Euro.

Einen Diamantring im Wert von mehreren tausend Euro raubte ein unbekannter Mann Samstagabend einer 24-jährigen Wienerin bei einer Tanzveranstaltung in Krems. Er kam an einen Stehtisch und nahm ein Getränkeglas an sich. Zur Rede gestellt, packte er die Wienerin an der Hand und riss ihr den Ring vom Finger. Da nützte es auch nichts, dass die Freundin des Opfers dem Dieb die Handtasche mehrmals auf den Kopf schlug. Der Täter dürfte 25 bis 30 Jahre alt, kräftig und 180 bis 185 Zentimeter groß sein. Er hatte schwarzes Haar zur Stehfrisur gekämmt, trug eine schwarze Hose und ein schwarzes, kurzärmeliges T-Shirt.

Einen bärtigen Mann, der mit seiner Faust die Auslagenscheibe eines Buchgeschäfts in der Kremser Fußgängerzone einschlug, beobachtete eine Passantin am Sonntag Vormittag.

Die Zeugin informierte einen Sektorstreife, dass der Täter in Richtung Bahnhof gelaufen sei. Dort griffen die Beamten den Mann auf, dessen Hand verletzt war. Blutspuren führten sie zu ihm ins öffentliche WC. Mitgenommen hat der 21-jährige Wiener aus der Auslage nichts. Er wurde angezeigt.