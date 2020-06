Einbrecher sind scharf auf Motorsägen

Bezirk Gänserndorf – Bis dato unbekannte Einbrecher – die Polizei geht davon aus, dass es sich um die selbe Tätergruppe handelt – haben kürzlich sowohl in das Raiffeisen-Lagerhaus in Gänserndorf als auch in Obersiebenbrunn eingebrochen. Beide Lagerhäuser liegen am Rande des Siedlungsgebietes und sind daher ideale Ziel von Ganoven.

In Gänserndorf erbeuteten die Täter einen Pkw und eine teure Motorsäge. Um in das Firmengelände zu gelangen, schnitten sie ein Loch in den Zaun.

In Obersiebenbrunn gelangten sie über eine schlecht abgesicherte Tür in der Waschstraße in den Verkaufsraum des Lagerhauses und erbeuteten dort gleich sieben teure Motorsägen der Marke Stihl. Hinweise nimmt die Polizei in Gänserndorf entgegen ( 059133/3200).