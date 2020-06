Einbrecher rissen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit

Mostviertel – Auch die massive Kälte hält Kriminelle nicht von Einbrüchen ab. Nachdem in der Vorwoche Einbrecher in Amstetten ein Spiel-Cafe heimgesucht hatten, war in der Nacht von Sonntag auf Montag ein beliebtes Pub in der Kubastastraße an der Reihe.

Die Täter stiegen durch ein aufgebrochenes Küchenfenster in das Lokal ein. In der Küche selbst rissen sie den an der Wand montierten Tresor aus der Verankerung und stahlen diesen. In dem Safe befanden sich drei Kellnerbrieftaschen mit je 200 Euro Wechselgeld und weitere rund 500 Euro Bargeld. Von den Tätern gibt es bislang keine Spuren.

Ein klassischer Dämmerungseinbruch wurde Montagabend in Ulmerfeld verübt. Dort drang ein Unbekannter in ein Wohnhaus ein und stahl Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Auch in Scheibbs versuchte am Wochenende ein Einbrecher in einem Haus sein Glück. Beute: Ein Messer und zwei Zylinderschlüssel für den Postkasten.