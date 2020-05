Einbrecher raste davon, Polizei stoppte ihn

Der 45-jährige Werner I. aus Frättingsdorf war gerade im Begriff, mit seiner Frau einkaufen zu fahren. Als die beiden zu ihrem Auto kamen, saß allerdings schon jemand auf dem Fahrersitz: ein zirka 40-jähriger Mann, der gerade dabei war, das Autoradio auszubauen. "Der war genauso überrascht, wie wir. Es hat sich um Sekunden gehandelt", erzählt Werner I., der den Dieb auf frischer Tat ertappt hat.



"Als er uns gesehen hat, ist er sofort aufgesprungen und auf und davon. Und meine Frau Petra hinten nach", schildert I. Der Mann sprang über eine Böschung uns flüchtete sich in "sein" Auto. Petra I. fackelte nicht lang und schoss noch schnell ein Foto per Handykamera. Damit konnte die Polizei eine detaillierte Fahndung ausschreiben. "Sie haben sehr vorbildlich reagiert. Das war wirklich super,"lobt Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber. Der Dieb und seine Komplizin flüchteten in der Zwischenzeit Richtung Staatz - mit einer Geschwindigkeit von über 180 km/h; die Polizei nahm die Verfolgung auf. Als der Wagen der Täter plötzlich querstellte, konnte auch die Polizei nicht mehr ausweichen und krachte in das Fluchtauto.

Die Täter wurden verhaftet und noch am Samstag in die Justizanstalt Korneuburg überführt.