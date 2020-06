Einbrecher räumten Werkstatt einer Tankstelle aus

Sogar die Arbeitshandschuhe nahmen Einbrecher am Wochenende bei ihrem Coup in Wieselburg (Bez. Scheibbs) aus einer Werkstatt mit.

Die unbekannten Täter hatten sich eine Tankstelle in der Scheibbserstraße für ihre Tat ausgesucht. Im Büro der Anlage fanden die Gangster nur wenig Bargeld vor. Mit Brecheisen drangen sie dann in die zwei Werkstätten ein. Dort stahlen die Kriminellen alles was nicht niet- und nagelfest war. Zwei Schweißgeräte, eine Gefrierkühlkombinantion, zahlreiches Autozubehör, mehrere Akkubohrmaschinen, Winkelschleifer und Steckschlüsselsets nahmen sie auch mit.

Auf Kupferkabel hatten es Unbekannte abgesehen, die am Wochenende eine Baustelle beim Merkur Markt in Melk plünderten. Die Ganoven kletterten über Paletten, die zur Sicherung der Kabel aufgestellt waren. Insgesamt packten die Kriminellen 3000 Meter Kupferkabel ein. Der dadurch entstandene Schaden beträgt mehr als 1600 Euro.