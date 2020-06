Einbrecher knackten Geschäftstresor

Enormen Aufwand haben Einbrecher betrieben, die in der Nacht zum Dienstag in den Spar-Markt in Raabs, Bezirk Waidhofen, eingedrungen sind: Insgesamt fünf Türen und Fenster haben sie aufgezwängt, ausgehebelt oder eingeschlagen, um in einen Raum einzudringen, in dem ein Tresor steht. Trotzdem blieb die Beute gering, weil der Erlös regelmäßig zur Bank gebracht wird.

Als die erste Mitarbeiterin Dienstagfrüh den Markt am Hauptplatz aufsperrte, traute sie ihren Augen nicht: Insgesamt drei versperrte Türen und zwei Fenster waren gewaltsam geöffnet worden. In einem Büroraum war der große Standtresor – offenbar mit einem Winkelschleifer – aufgeschnitten. Ein Teil des Inhaltes fehlte. Darunter die beiden Laden der Computerkassen, in denen sich weniger als 2000 Euro Wechselgeld befand. Geschäftspapiere blieben allerdings unangetastet. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, dürfte aber beachtlich sein.

Mit gestohlenen Schlüsseln hatten die Täter schließlich einen Hinterausgang aufgesperrt, um zu flüchten.

Die fehlenden Geldladen brachten das Problem mit sich, dass die Mitarbeiter die Kassen nicht in Betrieb nehmen konnten. Kunden mussten entweder geduldig warten oder später wieder kommen. Erst gegen Mittag gelang es, eine Ersatzlade aufzutreiben und den Verkauf zu beginnen.