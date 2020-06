Einbrecher im Restaurant

Bezirk Melk – Böse Überraschung für einen Restaurant-Besitzer in Seiterndorf im Bezirk Melk. Unbekannte drangen in das Lokal und in das daneben befindliche Wohnhaus ein. Die Gangster stahlen unter anderem Münzen, zwei Flachbildfernseher, einen Laptop und alkoholische Getränke. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Laut Ermittler könne ein Zusammenhang mit einem Einbruch in das örtliche Feuerwehrhaus nicht ausgeschlossen werden. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Pöggstall unter  059133/3143 erbeten.