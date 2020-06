Einbrecher drang in Bank ein

Vestenthal – Ein dreister Einbrecher nahm in der Nacht auf Dienstag eine Bank-Filiale in Vestenthal in der Gemeinde Haidershofen (Bezirk Amstetten) ins Visier. Der unbekannte Täter gelangte in die Bank und entkam mit einigen hundert Euro.

Mit einem Hebelwerkzeug versuchte der Täter gegen 0,26 Uhr die Tür der Bank aufzuzwängen, dabei brach das Glas. Der dunkel gekleidete Mann mit Handschuhen und Kappe ging ins Innere der Bank und drehte vorerst die Überwachungskameras zur Seite. Dann durchstöberte er die Kassenladen und löste dabei den Alarm aus. Als eine Polizeistreife bei der Filiale eintraf war der Einbrecher bereits verschwunden. Die Polizei hofft nun auf zweckdienliche Hinweise durch ein Überwachungsbild: PI Haidershofen  059133-3106.