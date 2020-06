Einbrecher-Banden schlagen auch am helllichten Tag zu

Bezirk Melk – Einbrecher-Banden halten derzeit die Polizei im Bezirk Melk auf Trab. In Blindenmarkt schlugen Unbekannte am helllichten Tag zu. Die Kriminellen brachen in den Vormittagsstunden in ein Einfamilienhaus ein. Die Gangster erbeuteten unter anderem Ringe und Halsketten und konnten unerkannt flüchten. Die Schadenssumme steht nicht fest.

Auf Widerstand trafen Gangster, die ein Haus in Loosdorf ins Visier nahmen. In den Morgenstunden schlichen die Unbekannten um den Wintergarten herum, wurden aber vom Hausbesitzer entdeckt. Daraufhin rannten sie davon. „Die Täter nehmen bewusst in Kauf, dass die Hausbesitzer daheim sind. Das ist bedenklich“, sagt Chefinspektor Karl Nestelberger.