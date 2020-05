Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Maskiert und bewaffnet brachen zwei Männer in der Nacht in das Lagerhaus-Baucenter in Waidhofen an der Thaya ein. Die Täter schlugen mit einem mitgebrachten Nothammer die Verglasung eines Nebeneingangs ein und gelangten so ins Innere. Doch dort klickten bald darauf die Handschellen. Die Einbrecher hatten den Alarm ausgelöst und wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt.

Es handelte sich dabei um zwei „alte Bekannte“ der Polizei. Die einschlägig vorbestraften Männer im Alter von 23 und 32 Jahren trugen Wollmasken mit Sehschlitzen und hatten bei ihrem Coup mehrere Messer, eine Stahlrute sowie typisches Einbruchswerkzeug dabei.

Erfolg hatte die Polizei auch in Baden. Dort fielen einem Kriminalbeamten der Stadtpolizei bei der Überprüfung von Einkaufsmärkten drei Verdächtige auf. Er alarmierte seine Kollegen, und als das Trio wenig später mit ihrem Auto von einem Supermarkt-Parkplatz wegfahren wollte, erfolgte der Zugriff. Gefunden wurden mit Alufolie ausgekleidete Handtaschen, um die Diebstahlsicherungen zu umgehen. In Drogeriemärkten in Baden und Bad Vöslau sollen die drei Rumänen Waren um insgesamt 2500 Euro gestohlen haben. Sie wurden festgenommen und ins LG Wiener Neustadt eingeliefert.