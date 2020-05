Einbrecher an der Grenze gestoppt

Drei Bewohner eines Mehrparteienhauses in Aschbach waren vergangenen Freitag geschockt. In den frühen Abendstunden hatten Dämmerungseinbrecher Fernseher, Digi-Kameras und Bargeld aus ihren Wohnungen gestohlen. Von den Tätern keine Spur.

Rund sieben Stunden später gingen der Polizei allerdings drei Rumänen ins Netz. Bei einer Kontrolle auf der A 4 vor dem Grenzübergang Nickelsdorf konnten die drei in einem Pkw angehaltenen Männer nicht erklären, woher die Fernseher und Computer in ihrem Wagen stammen. Später konnte ein Teil der Beute den Einbrüchen in Aschbach zugeordnet werden.

Ein Trickdieb scheiterte an der Aufmerksamkeit des Personals in einem Amstettener Baumarkt: In der Verpackung eines Liegestuhles versuchte ein 35-jähriger Russe im August und September hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von rund 5500 Euro in Baumärkten in Amstetten, Zwettl und Krems an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Jetzt haben ihn Polizisten gefasst. Er wird angezeigt.