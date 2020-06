Ein Mandat zum 18. Geburtstag

So ähnlich die Geschichten von Selina und Mathias sind, in einem Punkt sind sich die beiden Jugendlichen uneinig. Die Frage, ob es denn die viel zitierte Politikverdrossenheit unter Österreichs Jugend ihrer Meinung nach wirklich gebe, verneint der 18-Jährige: "Die Aufregung in den Medien halte ich für übertrieben. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis viele, die sich genauso für Politik interessieren wie ich." Selina kann ihm in dieser Sache nicht ganz zustimmen: "Ich denke schon, dass es so etwas gibt. Viele Leute in meinem Alter interessieren sich nicht für Politik. Aber ich weiß, was Jugendliche gerne machen, ich kann mich in sie hineinversetzen. Ich glaube, dass ich mit meiner Arbeit etwas an dieser Einstellung ändern kann."