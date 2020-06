Ein defekter Motor löste Großbrand aus

Weiten – Nach dem Großbrand in einem Pelletswerk in Weiten im Bezirk Melk steht nun die Brandursache fest. Laut Polizei soll ein defekter Elektromotor in einem Container das Feuer ausgelöst haben. In der Folge breiteten sich die Flammen durch einen offenen Torflügel des Containers rasch auf ein Sägespänelager aus, das sich ganz in der Nähe befand. Innerhalb kürzester Zeit stand die Halle in Vollbrand, der Dachstuhl brach ein. 120 Feuerwehrleute standen stundenlang im Einsatz, verletzt wurde zum Glück niemand.

Laut Polizei beträgt der Schaden mehrere Hunderttausend Euro, ist aber durch eine Versicherung gedeckt.