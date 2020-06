Eigenes Lokal soll Schwechater Jugendliche zukunftsfit machen

Sozialprojekt – Stolz blicken Jacek Czajkowska, Yasser Kraitt sowie die beiden Brüder Armin und Rainer Hopfer auf das „Brave“. Innerhalb der letzten Monate haben die vier Burschen eine alte Mannswörther Imbissbude in ein Lokal verwandelt – in ihr Lokal. Die Jugendlichen, von denen die meisten auf dem Arbeitsmarkt trübe Aussichten haben, können beweisen, was in ihnen steckt. „Hier zeigen sie ihr Potenzial“, sagt Wanda Moser-Heindl von der „Unruhe Privatstiftung“. Diese unterstützte das Projekt „Pimp your Life“ mit 10.000 Euro Startkapital, die Stadtgemeinde Schwechat ist ebenfalls mit dabei. „Das „Brave“ ist nicht nur ein neuer Jugend-Treffpunkt, sondern auch eine Station auf dem Weg in eine gute Zukunft“, sagte Bürgermeister Hannes Fazekas bei der Eröffnung.

Jetzt geht es ans Eingemachte, denn die Jugendlichen müssen gemäß ihres Business-Plans für Umsatz sorgen. „Wir werden unsere Chance nützen“, sagt Yasser siegessicher, der extra eine Ausbildung zum Barkeeper absolviert hat. Begleitet werden sie von Schwechater Sozialarbeitern, die sich mit ihrem Know-How weiter einbringen werden.