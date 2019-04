Eifersuchtsattacke: 32-Jähriger wegen versuchten Mordes in Korneuburg vor Gericht

Ein 32-Jähriger ist am Dienstag in Korneuburg vor einem Geschworenengericht gestanden, weil er seine Ex-Ehefrau im Bezirk Hollabrunn mit Schlägen und Fußtritten traktiert und mit einem Stanley-Messer verletzt haben soll. Der Verdächtige musste sich wegen versuchten Mordes und gefährlicher Drohung verantworten. Er erklärte bei der Einvernahme, das er das Opfer nicht töten wollte.

Attacke aus Eifersucht

Die Attacke auf die ehemalige Partnerin fand laut Anklage am Abend des 26. November 2018 statt. Nachdem er erfahren hatte, dass die Frau einen neuen Freund hat, suchte der 32-jährige österreichische Staatsbürger sie in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus auf. Der Verdächtige soll dem Opfer dort ins Gesicht geschlagen und es gewürgt haben. Zudem bugsierte der Beschuldigte seine ehemalige Partnerin der Anklage zufolge gegen einen Heizkörper und den Boden. In einem anderen Bereich der Wohnung soll der 32-Jährige seiner Ex mit Arbeitsschuhen, die mit Stahlkappen versehen sind, Tritte ins Gesicht, gegen den Rumpf und in den Rücken versetzt haben.

Mit dem Stanley-Messer verletzte der Angeklagte die Frau laut Anklage im Halsbereich - sie erlitt eine leichte Schnittwunde. Das Opfer trug außerdem Prellungen, Abschürfungen sowie Hämatome davon.

Der in der Wohnung ebenfalls anwesende neue Lebensgefährte des Opfers war nicht imstande, den 32-Jährigen aufzuhalten. Dies gelang erst durch die Mithilfe eines Nachbarn. Der Angeklagte flüchtete, stellte sich aber wenig später und ließ sich widerstandlos festnehmen. Zwei Kinder des früheren Ehepaares wurden Zeugen der Attacke.

Wollte Frau "nur" verletzen und verängstigen

Verteidiger Rudolf Mayer sprach davon, dass er der Letzte sei, der Gewalt gegen eine Frau "in irgendeiner Form gutheißt". "Aber es gibt es, dass jemand so in Rage kommt, dass er hinschlägt", hielt der Jurist fest. Sein Mandant habe das Stanley-Messer angesetzt, um der Frau Angst zu machen, "dosiert" und nicht in Tötungsabsicht gehandelt. "Ich wollte sie verletzen", sagte der Beschuldigte bei der Einvernahme. Wenn er die Frau hätte töten wollen, "hätte ich das sicher zusammengebracht". Zum Vorwurf der gefährlichen Drohung war der 32-Jährige geständig - er habe während der Handlungen mehrmals "ich bringe dich um" geschrien.

Als er am Tag des Vorfalls über einen Kollegen vom neuen Freund seiner ehemaligen Partnerin erfuhr, sei er "am Boden zerstört" gewesen, blickte der Angeklagte zurück. Nach der Arbeit fuhr er zur Wohnung der Ex - dort angekommen, habe er sich gedacht "jetzt dresch' ich sie". Das Stanley-Messer habe er angesetzt, der Frau gedroht und den Gegenstand dann "wieder eingesteckt". Nachdem er auf das Opfer eingeprügelt hatte, "habe ich mir gedacht 'was tust du da'", schilderte der 32-Jährige.