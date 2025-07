E-Bike-Fahrer starb nach Kollision mit einem Auto

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Gemeinde Obritzberg-Rust (Bezirk St. Pölten) am Montag ist ein 84-jähriger E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge erlag der Pensionist am Freitag im Universitätsklinikum St. Pölten seinen schweren Verletzungen. Die Kollision hatte sich in einem Kreuzungsbereich ereignet. Der Einheimische war nach dem Crash per Rettung ins Krankenhaus transportiert worden.

Der Unfall ereignete sich am 30. Juni gegen 17.25 Uhr im Kreuzungsbereich der L 111 (Nibelungenstraße) und der L 5055 in Grünz. Ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Pölten-Land fuhr auf der L 111 von Nordosten kommend und bog nach rechts in Richtung Grünz ab. Gleichzeitig näherte sich der 84-jährige E-Bike-Fahrer auf der L 111 von Südwesten und wollte nach links in dieselbe Richtung abbiegen. Im Kreuzungsbereich sei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen.