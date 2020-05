Dutzende Weinsegnungen mit vielen Promis als Taufpaten

Termindruck - An ihren Gesichtsausdruck will man sich gerne wieder gewöhnen. Die Winzer strahlen, weil sie sich nach zwei mageren Jahren wieder über volle Weinkeller freuen dürfen. Der sonnige Herbst und das trockene Wetter haben auch dafür gesorgt, dass die Qualität der Trauben einen hochwertigen Jahrgang lieferte. Umso größer ist jetzt die Feierlaune für die bevorstehenden Weintaufen in der Wachau und im Kamptal. Hier einige der unzähligen Termine:

Raiffeisen-Generaldirektor Erwin Hameseder ist ihr Pate, wenn die Winzer von Strass im Strassertal heute um 17 Uhr im Saal des Strasserhofes ihren Jungwein segnen lassen.

Ebenfalls heute (18 Uhr) übernimmt der bisherige Kremser Bezirkshauptmann Werner Nikisch die Patenrolle für den Jungwein der Weißenkirchner Winzer im Teisenhoferhof.

Landesrat Karl Wilfing gibt am 9. November um 18.30 Uhr dem Wein des Weinmanagement-Jahrganges der Weinbauschule Krems in Grafenwörth, Bezirk Tulln, im Haus der Musik seinen Namen.