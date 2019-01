Durchstarter in den heimischen Charts

Platz eins mit ihrem Song „Blinded by Love“ in den Ö3-Austro-Charts und aktuell Platz zwei und Platz fünf in den Ö3-Hörercharts mit „ Gipsy Heart“ – das ist die bisherig Ausbeute der Band „King&Potter“. Mitglieder sind Sänger Benny König und Gitarrist Martin Hafner. König kommt aus Pixendorf bei Tulln und macht bereits seit jungen Jahren Musik: „Ich war zunächst bei den Wiener Sängerknaben und in der Schule habe ich dann Martin kennengelernt. Mit ihm gemeinsam habe ich mit 13 oder 14 Jahren meine erste Band gestartet.“