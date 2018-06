Durch Kematner Türen zur Weltmeisterschaft

Tausende Fußballfans werden auf ihrem Weg zum Moskauer Luzhniki-Stadion mit der U-Bahn-Linie Sokolniki fahren. Dabei steigen sie durch österreichische Türen ein und aus. Konstruiert werden sie vom Unternehmen „iFE“, mit Sitz in Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten), das Türsysteme an die weltweit größten Metros liefert.

Der Auftrag für die russische Hauptstadt läuft seit acht Jahren. Seitdem gingen 14.000 U-Bahn-Türen in Moskau in Betrieb. iFE liefert auch an die Metros der WM-Austragungsorte St. Petersburg und Nischni Nowgorod.

Hans Gold, der Bereichsleiter für Straßenbahnen und Metros, arbeitet mit seinem Team von 60 Konstrukteuren derzeit an der Lieferung für 2019. „In Kematen machen wir die Auftragsabwicklung und die Konstruktion. Gefertigt wird in Brünn. Ein russischer Partner finalisiert den Einbau der Türen in Moskau. Ein Mal im Monat reist ein Mitarbeiter hin und macht den Feinschliff“, erzählt Gold. Bis ein Wagen mit dem Einstiegssystem ausgestattet ist, vergeht zirka ein Jahr. Unter Golds Führung wird auch an neuen Lösungen für den öffentlichen Transport geforscht.