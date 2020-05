Drogenlenker rastete nach Unfall aus

Kokain, Alkohol, synthetische Drogen und Medikamente: Diese Mischung bekam einem 25-Jährigen aus dem Bezirk Tulln gar nicht. Am 7. April setzte sein Verstand aus. Nachdem er mit seinem Auto im Bezirk Korneuburg in einem Acker gelandet war, rastete er aus.

Der bullige Mann stellte sich an die Straße, in der Hand hatte er eine Stange. Damit wollte er einen Autofahrer aufhalten. "Er hat auf das Auto geschlagen. Dann ist er auf die Motorhaube gesprungen und hat sich an den Scheibenwischern festgehalten", schildert der Lenker. Nach kurzer Zeit sprang der 25-Jährige ab und rannte zu einem Haus. "Wir haben gesehen, wie er über unseren zwei Meter hohen Zaun gesprungen ist, dann ist er durch unsere Glastür durchgelaufen und stand im Haus", schildert der Hausbesitzer. Der Mann rannte durch sämtliche Räume, riss den Schlüsselkasten von der Wand und kaperte das Auto des Ehepaares.