Unter Drogeneinfluss und ohne gültige Lenkerberechtigung, aber mit einem sechs Monate alten Baby an Bord ist ein 26-jähriger Autofahrer am Wochenende auf der Raststation Völlerndorf (Bezirk St. Pölten) aus dem Verkehr gezogen worden.

Der Mann aus dem Bezirk Amstetten wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die Polizei am Montag. Zudem wird die Jugendwohlfahrt über den Sachverhalt informiert.