Drei Gemeinden stehen ohne „echten“ Bürgermeister da

In der Stadtgemeinde Stockerau gestaltete sich die Situation etwas anders. Hier muss Stadtrat Othmar Holzer ( SPÖ) die Funktion des Bürgermeisters weiterführen. Ex-Stadtchef Helmut Laab ( SPÖ) gab seinen Rücktritt bekannt und dessen designierte Nachfolgerin Gabriele Frithum wurde im Gemeinderat nicht mehr als Bürgermeisterin angelobt.

Grund dafür war eine vorgezogene dringende Sitzung von FPÖ und ÖVP, in der die beiden Parteien aus dem Gemeinderat ausgetreten sind. Für sie war der Umbau in der SPÖ zu massiv. Die fehlende Beschlussfähigkeit zwingt Stockerau ebenfalls zu Neuwahlen.

Ähnliche Probleme wie in Wolkersdorf hat auch Holzer in Stockerau. Das Verständnis gegenüber seiner Person ist da, aber: „Das Verständnis der Betroffenen gegenüber der Politik nicht. Immerhin wäre eine Neuwahl ja nicht notwendig gewesen, hätte man sie nicht einfach so vom Zaun gebrochen.“