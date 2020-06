Vierfache Mutter tot, Familie in Not

Es ist erst ein paar Tage her, dass sich das Leben der Familie Postl aus Türnitz, Bezirk Lilienfeld, durch einen furchtbaren Schicksalsschlag veränderte. Der kleine Sebastian kam nach Hause und fand seine Mutter regungslos am Boden liegen. Der Achtjährige informierte seinen Vater, die Rettung war rasch vor Ort. Doch auch der Notarzt konnte für die 39-Jährige nichts mehr tun. Die Eigentümerin eines Maler- und Anstreicherbetriebes dürfte an einem Lungeninfarkt gestorben sein.

Jetzt sitzen Witwer Viktor und seine vier Kinder am Küchentisch und blicken auf eine keine Andachtskerze. „Wie soll es jetzt nur weitergehen?“, fragt sich Postl, der seine jüngste Tochter im Arm hält. Romana ist erst drei Jahre alt.