Dorfverein Arbesbach holt Platz drei

Den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte feierte der Volleyballverein Union Raiffeisen Arbesbach aus dem Bezirk Zwettl am Sonntagabend in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten – und zwar ausgerechnet beim Erzrivalen VCA Hypo Niederösterreich.

Die Waldviertler siegten klar mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) und sicherten sich überraschend den dritten Platz im Endklassement der Ersten österreichischen Bundesliga, die auch unter der Bezeichnung „Austrian Volley League“ bekannt ist .

Die Arbesbacher Volleyballer konnten mit 3:0 gegen Amstetten überzeugen und entschieden die so genannte „Best of three“-Serie mit 2:1 für sich. „Es ist ein unglaubliches Gefühl. Damit haben wir nicht gerechnet“, strahlt die Obfrau Silvia Atteneder über die Bronzemedaille. Ihr Dorfverein habe bewiesen, dass große, sportliche Erfolge auch mit viel Herz und Engagement möglich sind. „Und nicht nur mit viel Geld“, betonte Atteneder. In der kommenden Herbstsaison spielen sowohl die Amstettner als auch die Arbesbacher Volleyballer auch im Europa-Cup.