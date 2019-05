Donauufer-Autobahn steht vor UVP-Verfahren

Nader sieht das Hauptproblem in den geplanten Baumaßnahmen im engen Korridor, in dem die A22 liegt. Zwischen der Stadtgrenze und der Donau-Au gibt es in manchen Bereichen nur rund 70 Meter Platz. In diesem Bereich liegt aber auch die Autobahn-Trasse.

"Tatsache ist, dass kein einziger den kritischen Blick auf die Situation hat. Alle sehen nur die Autobahn, keiner denkt an den Umweltschutz", meint Nader. Die Bürgerinitiative befürchtet, dass durch den Ausbau der Autobahn A5, sowie der geplanten "Europaspange" der Bereich der A22 bei Stockerau zum Nadelöhr wird.

Eine der Lösungen aus Sicht der Initiative ist die komplette Einhausung der A22 in diesem Bereich inklusive Ausbau auf vier Spuren pro Seite.

Die Asfinag hält das für übertrieben, so Sprecherin Vucsina-Valla: "So sehr wir diesen Wunsch auch verstehen, wirtschaftlich vertreten können wir diese Forderungen aber nicht. Denn ein Ausbau auf jeweils vier Spuren je Fahrtrichtung ist verkehrlich nicht notwendig und ein Tunnel würde über 300 Millionen Euro kosten. Die jetzt von uns geplante Variante dagegen lediglich 80 Millionen Euro. Inklusive 13 Meter hohe Lärmschutzwände in Richtung Stadt und Au."