Donau-Uni: Dritter Rektor geht vorzeitig

Knalleffekt an der Donau-Universität in Krems: Ohne Vorwarnung hat Rektor Jürgen Willer, 64, am Dienstag in einer Sitzung des Universitätsrates seien Funktion niedergelegt. Das hatte ihm der Universitätsrat nahe gelegt, weil eine interne Prüfung eine gewisse Unordnung bei kulturellen Aktivitäten der Uni aufgedeckt hatte.

Für Verwirrung sorgt, dass der Universitätssenat Willer erst im Frühjahr einstimmig für eine zweite Amtsperiode vorgeschlagen hatte. Der Universitätsrat wählte ihn darauf erneut zum Rektor, weil er mit seiner Arbeit speziell für die Umstrukturierung der Fortbildungsuni sehr zufrieden war.