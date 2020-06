DJ Ötzi eröffnet neue NV-Arena: Programm fix

St. Pölten – Bald hat das Warten für alle SKN-Fans ein Ende. Am 7. Juli wird das neue NV-Stadion in St. Pölten eröffnet. Der heimische Verein bekommt damit ein neues Heim. Schon jetzt kann man sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Der Höhepunkt für viele wird sicher das Eröffnungsturnier sein, in dem sich der SKN mit dem österreichischen Rekordmeister Rapid Wien und Sparta Prag messen darf.

Auf ein „Fußballerlebnis für die ganze Familie“ hofft Sportlandesrätin Petra Bohuslav nicht nur für den Eröffnungstag. Musikalisch einheizen werden neben DJ Ötzi und seinen Ohrwürmern auch die Magic Acrobatics, bekannt durch ihren dritten Platz bei „Die große Chance“. Schon ab 16 Uhr können sich die Besucher im Fan Park amüsieren, bevor die Arena um 17 Uhr ihre Tore öffnet: Fußball-Kabarett mit den Comedy Hirten Peter Moizi und Christian Schwab, ein Sport.Land.NÖ-Parcours inklusive Torschusswand und Segwayfahrten sowie eine Gesundheitsstraße des Bundesheers sind angekündigt. St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler freut sich, dass das Stadion „einen wesentlichen Beitrag zur Identifikation der Bevölkerung mit der Hauptstadt leisten wird“.

Die Tickets für die Feier sind schon jetzt rar. Abo-Karten-Besitzern und den Zuschauern des letzten SKN-Heimspiels ist der Eintritt bereits sicher. Die restlichen Tickets werden nach Vorbild von UEFA und FIFA via Internet verlost. Wer in der ersten Verlosungsrunde noch kein Glück hatte, nimmt automatisch an der nächsten Teil.

www.skn-stpoelten.at