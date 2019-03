Digitalisierung: Niederösterreich und Hamburg kooperieren

Tatsächlich ist die „Speckgürtel“-Bildung eine Gemeinsamkeit der Gebiete. Denn die Situation Hamburg und Schleswig-Holstein gleicht der Situation von Wien und Niederösterreich. Mehrere hunderttausend Pendler treten hier ihre tägliche Reise an. „Die wirkliche Gemeinsamkeit ist: die Stadtplanung darf nicht an der Grenze haltmachen, sondern sie muss das Umland miteinbeziehen“, stellte Eichtinger fest. So tauschte man sich über Verkehrskonzepte und die Bedeutung eines Verkehrsverbundes aus.