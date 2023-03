Digitale Vorzeigeprojekte machen Schule

Maßnahmen zur digitalen Grundbildung

In Niederösterreich sind bereits über 350 Schulstandorte mit über 53.000 digitalen Geräten ausgestattet worden. 70 IT-Fachkräfte wurden den Schulen in Niederösterreich zur Seite gestellt, um im Rahmen dieser Geräteinitiative die Digitalisierung im Unterricht voranzutreiben. Auch in Zukunft soll in die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung investiert werden: „Es ist unabdingbar, unsere jungen Menschen im digitalen Bereich auf die Zukunft vorzubereiten, und deshalb werden wir in Niederösterreich in naher Zukunft zwei weitere Schulstandorte realisieren.“, so Teschl-Hofmeister. Ab Herbst 2024 werde Aus- und Weiterbildung im Technischen IT-Kolleg in Gänserndorf geboten und ab 2023 im Digital Business Kolleg in Mistelbach.

Eine Übersicht aller eingereichten Projekte, sowie alle Infos zum "HAK digBiz Award 2023" gibt es online auf www.hakdigbiz.at.