Dieser Gin ist der beste Wacholderschnaps Österreichs

Die fünfköpfige Fachjury des Wein- und Gourmetmagazins vergab heuer zwei Mal 93 Punkte an Distillerien, einmal eben an den "Steinhirn Gin" der Steiner Bros. Übrigens gleichauf mit dem Wiener Sauguatagin. Die deutliche Wacholdernote mit würziger und zitrusartiger Frische in der Nase sowie das typische London Dry-Feeling am Gaumen mit langem, trockenem Abgang mache die Spirituose zu einem tollen Sortenvertreter, so die Experten.