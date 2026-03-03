Teure Schokolade und Bohrmaschinen: Diebes-Duo in NÖ geschnappt

Einen Hang zu Süßem dürften zwei Ladendiebe in Niederösterreich gehabt haben. Ein 25-Jähriger und eine 55-Jährige ließen am Montag aus einem Lebensmittelgeschäft in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) hochpreisige Schokolade mitgehen.

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge wurde auch ein Bohrmaschinen-Set entwendet, der Gesamtwert lag bei rund 600 Euro. Das Duo aus der Slowakei wurde geschnappt, sämtliche Artikel wurden an das Geschäft retourniert. Nun ergehen Anzeigen.