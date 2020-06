Diebisches Trio nach Verfolgungsjagd gefasst

Gleich zwei Mal gingen drei Polen im Alter von 21, 34 und 44 Jahren der Polizei innerhalb von drei Tagen wegen Diebstählen ins Netz. Jetzt landete das Trio endgültig im Gefängnis.

Am 3. Feber waren die drei Männer beim Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt erwischt worden. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt. Was sie als Aufforderung für weitere Diebstähle gesehen haben dürften. Den nur drei Tage später wurde das verdächtige Trio von einer Polizeistreife wieder in Perchtoldsdorf entdeckt. Als die Polizisten sie anhalten und überprüfen wollten, rannten sie weg.

Nach kurzer Verfolgung wurden sie eingeholt. Bei sich hatten sie vier Bankomatkarten, die bei Handtaschendiebstählen in Perchtoldsdorf gestohlen worden waren. Bei der Vernehmung am Polizeiposten kam noch mehr zutage. Die Kriminaldienstgruppe konnte den drei Polen mehrere Diebstähle in diversen Geschäften in Perchtoldsdorf nachweisen. Seit Anfang Jänner 2012 sollen sie unter anderem Parfums und Alkoholika gestohlen haben. Das wahre Ausmaß ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Beschuldigten sind teilweise geständig. Sie kamen in die Justizanstalt Wr. Neustadt.