Diebinnen kämpften um ihre Beute

Mostviertel – Wilde Szenen spielten sich kürzlich in einem Drogeriemarkt in Sarling im Bezirk Melk ab. Die Filialleiterin konnte im letzten Moment drei junge Serbinnen stoppen, die mit gestohlener Ware aus dem Geschäft flüchten wollten. Die Angestellte entriss ihnen die Handtasche in der sich das Diebesgut befand. Doch das Trio gab nicht auf. Es schickte ein achtjähriges Kind in das Geschäft, das kaltschnäuzig die Tasche zurückforderte. Als die 47-jährige Filialleiterin das Mädchen zum Gehen aufforderte kam es zu einem Gerangel mit den zurückgekehrten Serbinnen, das erst ein Zeuge beenden konnte. Schließlich schritt die Polizei ein und nahm die Frauen mit aufs Revier.

Freche Treibstoffdiebe waren im Bezirk Scheibbs unterwegs. Dort filmte die Überwachungskamera eines Holzhandelsbetriebes, wie nächtens zwei unbekannte Täter mit zwei Autos vorfuhren und den Tankdeckel eines geparkten Lkw’s aufbrachen. Aus dem Treibstofftank des Lasters zapften sie schließlich 150 Liter Diesel ab. Ohne Stress bewegten sich die Diebe rund eine Stunde auf dem Gelände. Erst das Licht in einem Nachbarhaus vertrieb sie.