Diebin mit Faible für Modeschmuck

Glitzernder Modeschmuck scheint eine magische Anziehungskraft auf eine 25-jährige Wiener Neustädterin zu haben. Die Frau wurde bei einem Ladendiebstahl auf frischer Tat erwischt. Als die Polizei in der Wohnung der Verdächtigen nach weiterem Diebesgut Ausschau hielt, stießen die Beamten auf Berge von gestohlenem Schmuck.

Die 25-Jährige wurde dabei erwischt, wie sie mit einer Schere die Preisschilder vom Modeschmuck entfernte und diesen in ihre Tasche steckte. Das dürfte die junge Frau nicht zum ersten Mal gemacht haben. Auf dem Wohnzimmertisch in ihrer Wohnung hatte sie fein säuberlich Dutzende Ringe, Halsketten und Armbänder aufgereiht. An einer Wand im Wohnzimmer fand sich eine weitere Schmuckgalerie. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 1000 Euro beziffert.