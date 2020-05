Diebesbeute in falscher Verpackung

Der Trick scheiterte an der Aufmerksamkeit des Personals: In der Verpackung eines Liegestuhles versuchte ein 35-jähriger Russe im Spätsommer 2011 hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von rund 5500 Euro in Baumärkten in Amstetten, Zwettl und Krems an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Jetzt haben Kremser Polizisten den Mann gefasst. Er wird angezeigt.

Die Alarmanlage eines Sägewerkes in Buchberg, Bezirk Horn, ließ Einbrecher am Sonntag ohne Beute abziehen. Allerdings erst, nachdem sie eine Eingangstür aufgezwängt, zwei Bewegungsmelder zerschlagen und ein Vorhängeschloss aufgezwickt hatten.

In der Nacht zum Sonntag suchten unbekannte Täter eine Autowerkstätte in Fuglau, Bezirk Horn, heim. Sie stahlen Scheibenwischerblätter und ungefähr zehn Flaschen Ölzusatzmittel.

In Stratzdorf, Bezirk Krems, kletterten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag über eine Pergola auf den Balkon eines Einfamilienhauses und zwängten die Terrassentür auf. Die Beute ist gering, der Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Aus einer Bauhütte in Mautern, Bezirk Krems, stahlen Unbekannte Werkzeuge. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.