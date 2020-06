Diebe stahlen Dieselöl und Turbo eines Baggers

Die große Eisenbahnbaustelle an der Westbahntrasse im Gemeindegebiet von Blindenmarkt im Bezirk Melk wurde einmal mehr von Dieben heimgesucht. In der Nacht auf Donnerstag bedienten sich unbekannte Täter an zwei Orten der Großbaustelle.

Im Baustellengelände von Kottingburgstall wählten die Gangster zwei abgesperrte Lkw aus und brachen die Treibstofftanks auf, um den Diesel abzusaugen. Sie mussten sich mit 110 Liter begnügen. Zwei Kilometer östlich beim Schloss Hubertendorf machten sich vermutlich die selben Täter über einen dort geparkten Kettenbagger her. Die Täter öffneten mit einem vermutlich mitgebrachten Originalschlüssel die versperrte Motorhaube der Maschine. Dann demontierten sie den Turbolader des Baggers und versperrten die Motorhaube wieder. Der Diebstahl passierte direkt neben der Bundesstraße 1. Die Polizei-Inspektion neumarkt an der Ybbs nimmt vertrauliche Hinweise aus der Bevölkerung entgegen: 059133/ 3139.