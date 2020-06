Diebe stahlen Baumaschinen direkt von der Kanalbaustelle

Rastenfeld – Einen ungewöhnlichen Diebstahl haben Bauarbeiter am Dienstag angezeigt: Von einer Kanalbaustelle in Rastenfeld, Bezirk Krems, sind drei Baumaschinen im Gesamtwert von rund 12.000 Euro verschwunden.

Einen Fugenschneider mit rund 50 Kilo Gewicht und zwei Vibrationsstampfer mit rund 70 Kilo haben Diebe in der Zeit von 12. bis 16. Juli mitgehen lassen. Die Baustelle hatte am Freitag wegen einer sogenannten „kurzen Woche“ geruht. Am Montag darauf waren die Arbeiter nicht sicher, ob sie nicht zu einer anderen Baustelle transportiert worden waren.

Erst am Dienstag stellte sich heraus – die Geräte wurden gestohlen. „So etwas kommt ziemlich selten vor und wenn, dann eher im städtischen Raum“, sagt eine Sprecherin der Baufirma Strabag, der die Geräte gehören.

Üblicherweise, erklärt man bei der Firma, werden die Maschinen in einem Container verwahrt. Doch auch das hilft nicht immer, wenn die Diebe das Schloss dafür knacken.

„Zwei Leute können so ein Gerät problemlos in einen Transporter heben und davon fahren“, meint ein Polizist.

Aber auch im Bezirk Gmünd sind größere Geräte verschwunden: Unbekannte haben im Lauf der vergangenen Wochen aus einem Schuppen in Eichberg zwei landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsgeräte, sogenannte „Grubber“, gestohlen. Die hatten einen Wert von insgesamt rund 2500 Euro.