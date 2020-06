Dieb rannte gegen Glasschiebetür

Mit einem gestohlenden Parfum-Fläschchen (Marke „Spirit of Men“) verließ ein jugendlicher Ladendieb Dienstagvormittag die BIPA-Filiale in der Stockerauer Marktgasse. Eine Verkäuferin hielt den Mann an und drängte ihn zurück ins Verkaufslokal. Die Kollegin schloss per Funkfernsteuerung in der Zwischenzeit die Glastüre, was der Täter offensichtlich nicht registrierte. Er rannte gegen die Glastüre. Dann zückte er ein Messer und forderte freies Geleit. Die Verkäuferin öffnete die Türe und der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.