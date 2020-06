Die Teddy-Klinik: Keine Angst vorm Onkel Doktor

Brunn/Gebirge – Der Teddy landet am OP-Tisch und das Plüsch-Kroko beim Röntgen – bei der Teddy-Klinik im Festsaal von Brunn am Gebirge durchleben Kinder von vier bis sechs Jahren spielerisch den Alltag im Spital. „Die Kinder schlüpfen in die Rolle der Eltern und besuchen mit ihrem Stofftier den Arzt. So lernen sie den Ablauf kennen und verlieren die Angst“, sagt Sozialreferentin Gabriele Steiner, die mit den Ärzten Monika Nowy und Matthias Stark das Projekt umgesetzt hat. Am Samstag hat die Teddy-Klinik von 10 bis 15 Uhr für alle geöffnet.