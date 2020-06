Die Ostarrichi-Kaserne wurde zum Actionpark

Das weiträumige Gelände der Ostarrichi-Kaserne in Amstetten wurde am Wochenende zum riesigen Actionpark. Das Jägerbataillon 12 mit den derzeit fast 500 Kadersoldaten und Präsenzdienern öffnete nicht nur die Kasernentore weit, sondern gab auch einen umfassenden Einblick in die aktuelle Einsatzvielfalt des Heeres.

Hunderte Besucher staunten am Samstag den ganzen Tag über die Vorführungen des berittenen Traditionsvereins des Dragonerregiments 15.