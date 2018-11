Die Liebe zu Jeansstoff und Co.

Sieht man sich die „ Stoffgarage“ in Großstelzendorf (Bezirk Hollabrunn) von außen an, dann merkt man schnell, dass der Name Programm ist. Denn als Verkaufslokal für Aneta Jasek fungiert eine umgebaute Garage. Die Jungunternehmerin will den „Stoff“ unter die Leute bringen. Dabei geht es aber nicht um illegale Substanzen, sondern tatsächlich um diverse Stoffe für Näherinnen und Handwerker. Von Baumwoll- über Jeansstoff bis hin zu Dekostoffen hat die Großstelzendorferin diverse Arten in ihrem Geschäft.

Begonnen hat alles 2014. Mit der Geburt der ersten Tochter begann Jasek selbst zu nähen: „Wahrscheinlich so wie viele junge Mütter habe ich dann auch verschiedene kleine Dinge für meine Tochter genäht. Keine Kleidung, sondern eher Dekosachen für ihr neues Kinderzimmer.“ Je länger die mittlerweile zweifache Mutter diesem Hobby nachging, desto größer wurde das Interesse. „Die Leute haben mich gefragt, woher ich die schönen Sachen habe. Als ich dann immer erzählt habe, dass ich das selbst mache, wollten einige ebenfalls solche Dinge.“