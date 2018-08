Die große Regional-Umfrage in Niederösterreich

Die große Regional-Umfrage zu den brennenden Fragen in Ihrer Region. Sagen Sie uns, was Ihnen wichtig ist und wir schreiben darüber. Ihre Teilnahme an Niederösterreichs größter Regional-Umfrage belohnen wir mit einem 4-wöchigen KURIER Test-Abo und der Teilnahme an einem Gewinnspiel, in dem es als Hauptpreis eine traumhafte Schiffsreise zu gewinnen gibt.



Ihr Thema ist unser Thema

Nutzen Sie Ihre Chance mitzubestimmen, über welche Themen wir zukünftig mehr berichten sollen. Einfach Fragebogen ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen!