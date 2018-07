Die Bundesliga hat wieder einen NÖ-Trainer

KURIER: Herr Daxbacher, Sie haben den Aufstieg in die höchste Fußball-Spielklasse Österreichs mit dem LASK, dem SKN St. Pölten und zuletzt mit dem FC Wacker Innsbruck geschafft. Sind solche Meistertitel in der zweiten Liga eigentlich noch etwas Besonderes?

Karl Daxbacher: Natürlich, denn ich bin ja vom Erfolg nicht abgestumpft. Ich freue mich immer noch über diese Titel. Aber es ist auch so, dass die Erwartungshaltung enorm hoch ist. Gerade bei Traditionsvereinen wie dem LASK oder Wacker Innsbruck. Da will man Erfolge sehen und dementsprechend ist auch der Druck da. Wenn man dann den Titel feiert, ist das eine enorme Befreiung.

Heuer steigen Sie aber erstmals in eine Bundesliga mit zwölf Vereinen auf. Auch für Sie also eine neue Situation. Was sagen Sie zum neuen System?

Den Versuch ist es auf jeden Fall wert. Man wird dann sehen, wie diese Teilung der Liga bei den Fans ankommt, aber ich glaube, so bleibt die Liga länger spannend.

Und welche Chancen rechnen Sie sich mit Wacker Innsbruck als Aufsteiger in der neuen Bundesliga aus?

Das ist schwer zu sagen, denn wir sind vom Budget her sehr limitiert und müssen schon schauen, dass der Kader wirklich passt. Aber wir hoffen, dass wir die Euphorie vom Aufstieg mitnehmen können und mit unserem Teamgeist und den Fans im Rücken vielleicht für eine Überraschung sorgen können.