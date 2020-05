Neuer Brunnen für Deutsch Wagram

Die Marchfeld-Stadt baut die Wasserversorgung aus. Der Brunnen sorgt für Reduktion der Nitratwerte und der Wasserhärte. Wachstum verpflichtet. Im Falle von Deutsch Wagram zum Ausbau der Trinkwasser-Versorgung. Während viele Gemeinden ihre Trinkwasserleitungen verkaufen, sieht sich die Marchfeld-Stadt der Tradition verpflichtet. Damit die stark wachsende Marchfeld-Stadt niemals auf dem Trockenen sitzt, wurde ein neuer Brunnen gebaut.

Was durch die Nähe zum Marchfeldkanal mit seinen Versickerungsflächen gar nicht so einfach war. Jahrelang dauerten die wasserrechtlichen Verfahren und Genehmigungen bis hin zu den ersten Pumpversuchen. Schließlich gab es grünes Licht für den neuen „Vertikalfilter“-Brunnen im „Stallinger Feld“, der aus einer Tiefe von bis zu 34 Metern Wasser an die Oberfläche bringt. Seit der Vorwoche heißt es „Wasser marsch“ und das Wasser aus dem neuen Brunnen wird ins Netz eingespeist. Momentan recht vorsichtig mit fünf Sekundenliter, um zu sehen, wie sich die Entnahme auf den Grundwasser-Horizont auswirkt. „Die Versickerung wird auf unsere Entnahme abgestimmt. Es ist ein hoch komplexes System“, sagt Bürgermeister Friedrich Quirgst.