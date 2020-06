Der Name Wagner bürgt für Erfolge im Schnee

Naturbahn – Die Familie Wagner aus Payerbach am Fuße der Rax ist seit Jahren das Aushängeschild im heimischen Rodelsport. Vor wenigen Tagen ergatterte die 27-jährige Sportwissenschaftlerin Marlies Wagner bei den Staatsmeisterschaften bereits zum dritten Mal Gold. Auch im Weltcup liegt die Sportlerin zur Zeit unter den Top-Fünf. Beim Tirolcup am vergangenen Wochenende im Ötztal, wurde Marlies hervorragende Zweite. Weniger Glück hatte ihr Cousin Daniel Wagner bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Italien. Ein Sturz verhinderte eine Top-Platzierung des 18-Jährigen.