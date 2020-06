Der Kampf um Wr. Neustadt

"Let's get ready to rumble", tönte aus den Boxen, als rot gekleidete Cheerleader den Abend im mit fast 600 Sympathisanten "ausverkauften" Wiener Neustädter Stadttheater eröffnen. Das Motto in der Stadt laute alle gegen einen, alle gegen Bernhard Müller, erklärt Moderator Josef Broukal. 9 Listen treten gegen den Bürgermeister an, der beim letzten Mal die Absolute in der seit Kriegsende tiefroten Stadt knapp halten konnte.Eine lange Zeit. Oder: "70 Jahre, in denen bewiesen wurde, dass das Beste erreicht wurde", wie Matthias Stadler, Müllers Kollege aus St. Pölten und Landesparteichef der SPÖ, meinte.

Wer der Hauptkonkurrent ist, wurde schnell klar. Den "Neustart", den wenige hundert Meter weiter Klaus Schneeberger und Landeshauptmann Erwin Pröll propagierten, bezeichnete Stadler als "Fehlstart". Gegen die ÖVP-Prominenz bot Müller neben Stadler auch Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, Landtagspräsident Franz Gartner, AKNÖ-Chef Markus Wieser und die roten Legenden Rudolf Nürnberger und Ernst Höger auf.

Vom "Buben, der mich als Landesparteichef so scharf kritisiert hat und jetzt so ein super Bürgermeister ist", schwärmte der. Und auch der langjährige Vizelandeshauptmann ließ Schneeberger nicht ungeschoren. "Wir brauchen keine Jobhopper", meinte er in Anspielung auf die Landtagswahl vor knapp zwei Jahren." Und zu Schneebergers Verdiensten um die Stadt: "Diese Entwicklung trägt die Handschrift sozialdemokratischer Bürgermeister. Er war bei den Spatenstichen immer dabei, aber viel aufgefallen ist er mir nicht." In späteren Wortmeldungen war auch Schneebergers Alter – er wird im April 65 – Thema.

Der Star des Abends kam stilecht zum Schluss. Auch bei ihm gab’s Konkurrenten-Schelte, schließlich versuchte er aber eine erfolgreiche Bilanz zu ziehen und zeigte sich zuversichtlich: "Es ist vieles geschehen, aber wir haben noch vieles vor uns. Wir haben die Menschen ernst genommen und sie eingebunden in einem Ausmaß, um das uns viele Städte beneiden."