Der Geburtsort der Jungschar

Auf einem roten Marmorfelsen erbaut wacht sie über den Wienerwald: die Burg Wildegg. Versteckt liegt sie umringt von Bäumen oberhalb von Sittendorf bei Wien. „Wann die Burg erbaut wurde, kann man nicht sagen. Sicher ist, dass sie 1188 erstmals erwähnt wurde“, erzählt Marcel Kneuer, ehrenamtlicher Vorsitzender der Burg Wildegg.

Die Burg befindet sich seit 1986 in Besitz der Erzdiözese Wien, aufgrund von Geldmangel war die Burg ein Geschenk des Stifts Heiligenkreuz an die Diözese. Seitdem wird die Burg von der katholischen Jungschar ehrenamtlich verwaltet. Doch die Geschichte der Jungschar auf der Burg Wildegg hat schon viel früher begonnen, nämlich 1947. In diesem Jahr gründete Willy Lussnigg nach einigen Jahren Vorarbeit die Jungschar in Wildegg.

Doch das ist nicht das Einzige, was die Burg so besonders macht. „Die Grundform der Renaissanceburg ist dreieckig. Das Besondere daran ist, dass dies nördlich der Alpen einzigartig war. Sie war die erste dreieckige Renaissanceburg nördlich der Alpen“, erklärt Kneuer. Die Burg birgt aber auch ein großes Geheimnis. „Im Innenhof der Burg gibt es einen Schacht. Wir wissen allerdings nicht , wie tief er ist und wo er hinführt.“