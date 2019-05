Den Wolkersdorfern droht jetzt die Neuwahl nach der Neuwahl

Am 24. März wurde in Wolkersdorf ein neuer Gemeinderat gewählt. Diese Wahl könnte etwas mehr als zwei Monate später schon wieder obsolet sein. Denn geht es nach der Ex-Bürgermeisterin und aktuellen Gemeinderätin Anna Steindl ( ÖVP), so ist für ihre Fraktion die Rückgabe der Mandate „ein denkbares Szenario“.