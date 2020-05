Defekt legte Schnellbahn lahm

"Wir haben alles getan, um die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten", erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif im Gespräch mit dem KURIER. So wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der die Betroffenen an ihre Ziele brachte. Seif stellt eines klar: "Für uns geht die Sicherheit vor. Als der Defekt auftrat, hat der Computer automatisch alle Bahnschranken auf rot geschaltet."

Dass so mancher Lenkraddreher trotz Stopp-Signal die Schienen überquerte, kann Seif nicht nachvollziehen. "Ich empfehle, bei jedem Bahnübergang anzuhalten. Auch wenn das rote Licht nicht leuchtet ist es besser, nachzusehen. Und sobald es aufleuchtet, muss man abwarten."

Prinzipiell zeigt auch Pendlerin Helga U. dafür Verständnis. "Dass für die ÖBB Sicherheit im Vordergrund steht, ist völlig richtig. Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden. Ich bin es nur leid, dass sich Verspätungen und technische Gebrechen derart häufen."