Das Lerncafe sucht noch Freiwillige

Die Vorbereitungen laufen: Am 30. Mai wird in Wolkersdorf das zweite Lerncafe Niederösterreichs eröffnet. Die Caritas bietet in der Einrichtung Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter eine kostenlose Nachmittagsbetreuung zur Verfügung. Dabei wird gelernt, gejausnet und gespielt.

„Der Bedarf ist da“, sagt Bürgermeisterin Anna Steindl. Die Gemeinde stellte die Wohnung für das Projekt zur Verfügung. Hier sollen Kinder elementares Wissen sammeln. „Unsere Haupttätigkeit wird es sein, den Kindern das Lesen zu lernen“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Petra Kuba. Und das betreffe nicht nur ausländische Kinder. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden dafür noch gesucht. „Wir wollen zehn bis 15 Kinder betreuen. Dafür brauchen wir mindestens sechs Mitarbeiter“, sagt sie. Die Betreuung wird Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr angeboten. Wer mithelfen will: Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. „Aber wir suchen Leute, für die Bildung Wert hat und die gerne mit Kindern arbeiten“, erklärt Kuba.

Info:  0664/8429300 oder eMail: petra.kuba@caritas-wien.at